جونسون يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ضبط النفس

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون فى تغريدة عبر "تويتر": "تشعر المملكة المتحدة بقلق عميق إزاء العنف المتزايد وسقوط ضحايا مدنيين ونريد أن نرى تهدئة عاجلة للتوترات". وكانت دوامة العنف قد اندلعت بعد صدامات فى القدس الشرقية التى تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

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