ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلى على غزة إلى 43 شخصا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان: "تحديث لإجمالى عدد الشهداء والجرحى فى قطاع غزة الساعة (11:30صباحا)، 43 شهيدا من بينهم 13 طفلا، و3 سيدات و296 إصابة بجراح مختلفة". وفى وقت سابق اليوم الأربعاء، استشهد 4 فلسطينيين، فى قصف إسرائيلى استهدف مركبة مدنية فى بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

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