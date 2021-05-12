أرقام الاشتراك مسابقة الحلم في MBC الجائزة الكبرى 500.000$ موعد سحب الفائز مايو 2021

حددت شركة MBC موعد الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى في مسابقة الحلم التي تعد من المسابقات التي نالت شهرة عالمية على مدار السنوات السابقة وحتى الآن تأتي مسابقة الحلم 2021 في عامها (15) والتي يتم الاشتراك بها من خلال إرسال رسالة نصية SMS على أرقام الاشتراك في المسابقة التي حددت شركة MBC والتي منها يتمكن المتسابق من الاشتراك في المسابقات كما سيرسل لها يوميا رسالة على جواله أو عن طريق تطبيق مسابقة الحلم لكي يعزز فرصه للفوز بالجوائز اليومية أو الفوز بالجائزة الكبرى وقيمتها 500.000$ أمريكي.

كيفية الاشتراك مسابقة الحلم MBC 2021

تبدأ مسابقة الحلم بخطوات سهلة وبسيطة والتي تحتاج أولا معرفة موعد التسجيل في المسابقة، وما هي أرقام الاشتراك في المسابقة، والتي تتم عن طريق ثلاث طرق وهم:

إرسال رسالة SMS بها كلمة “حلم” أو “Dream” أو “reve” على الرقم الخاص بمشغل شركة المحمول لخطك، ووضعنا لكم القائمة التي تبين تكلفة قيمة الرسالة.

الاشتراك عن طريق تطبيق الحلم من جوالك، والتسجيل بإدخال رقم هاتفك المتحرك، ثم تأكيد بياناتك.

كيف تتم سحوبات Dream 2021

بدأ الاشتراك في المسابقة لهذا العام 2021 بداية من 1/ 2/ 2021 وتستمر حتى 30/ 12/ 2021 م، ويخول الاشتراك لمن بلغ 18 عام فأعلى، وللقاصر المشترك يكون للوصي حق استلام الجائزة نيابة عنه، ويتم التأهل والاشتراك بالمسابقة على سؤال واحد بشكل صحيح تعتبر مشاركا للحلم ومتأهل لسحب الجائرة الكبرى.

موعد مسابقة الحلم الكبرى 2021

تحدد موعد مسابقة الجائزة الكبرى يوم 15 مايو 2021 وتتم السحويات من أول يوم بعد آخر سحب تم إجراءه للحلم وتنتهي الساعة 23:59:59 من يوم السحب ليعرف بعدها الفائز بالجائزة الكبرى المقرر لها قيمة 500 ألف دولار من مجموع الجوائز التي تصل لأكثر من 3 مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (3.500.000$).

طريقة الانسحاب من المسابقة وإلغاء الاشتراك

من ضمن تفاصيل مسابقة MBC نقدم لكم كيفية الانسحاب من المسابقة، حيث يمكن لكل مشارك الخروج من المسابقة من خلال إرسال رسالة نصية بها كلمة “قف” أو “0” أو ” Arret” على الرقم المختصر الخاص ببلدك والسابق الاشتراك عليه من القائمة السابقة، ثم الضغط على إرسال، وهنا تكون قد ألغيت اشتراكك.

ونتابع معكم مشاركين المسابقة موعد سحب الفائز لشهر مايو 2021 يوم الخامس عشر المقبل، لسحب جائزة المسابقة الكبرى بقيمة 500.000 دولار أمريكي.

ننتظر معكم إعلان الفائز في المسابقة يوم السبت المقبل 15 مايو 2021 وهو الفائز بأعلى جائزة من جوائز الحلم قيمتها 500 ألف دولار، وقد سبق وفاز بالقيمة السابقة 250 ألف دولار من دولة الامارات العربية الشقيقة (محمود محمد عبيد)، ويحلم الكثيرين ممن يقومون يوميا بإرسال رسالة نصية بالإجابة على السؤال المرسل لهم للفوز بتلك الجائزة، حيث يزداد فرص السحب بزيادة الاشتراك في المسابقة، ونتمنى الفوز للجميع.