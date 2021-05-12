قائد هولندا يفجرها.. خبر مفرح لكلوب ومحزن لفان دايك

فجر مدافع ليفربول، فيرجل فان دايك، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه غيابه عن بطولة كأس أوروبا المقبلة بسبب الإصابة.
وقال مدافع ليفربول فيرجيل فان ديك إنه لن يلعب لهولندا في بطولة كأس أوروبا الشهر المقبل، بسبب عدم جاهزيته من إصابة الرباط الصليبي.
ويغيب قلب الدفاع عن الملاعب منذ أكتوبر بسبب إصابة في الركبة، أدخلت ليفربول في أزمة حقيقية بخط الدفاع منذ وقتها.
وقال فان ديك في مقابلة مع موقع ليفربول على الإنترنت: "أشعر جسديا أن القرار الصائب هو عدم الذهاب إلى بطولة يورو والذهاب إلى مرحلتي الأخيرة من إعادة التأهيل خلال فترة العطلة".
ويمثل غياب فان دايك ضربة حقيقية لحظوظ منتخب هولندا في البطولة، والتي تعتمد بشكل رئيسي على قائد خط الدفاع.
ويعتبر خبر الغياب "مفرحا" للمدرب الألماني يورغن كلوب، الذي طلب من اللاعب عدم التسرع بالعودة، وتجنب اللعب في بطولة أوروبا، مما يعني عودة متكاملة لصفوف ليفربول الموسم القادم.
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