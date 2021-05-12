البنتاجون يواصل سحب قواته من أفغانستان.. ويؤكد: مستعدون للرد على أى هجوم

جدة - نرمين السيد - وأكد السكرتير الصحفى للبنتاجون جون كيربى، إن الأرقام الغير معلنة تهدف إلى حماية القوات من هجوم محتمل لطالبان فى الوقت الذى تختتم فيه الولايات المتحدة أطول صراع لها.
وكانت القيادة المركزية قد شحنت منذ الأول من مايو، القوات الأمريكية فى أفغانستان بما يقرب من 104 شحنة من المعدات من طراز إلى خارج البلاد، وسلمت أكثر من 1800 قطعة من المعدات إلى وكالة الدفاع اللوجستية لتدميرها، وسلمت رسميًا منشأة واحدة إلى الجيش الوطنى الأفغانى.
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، كان قد أعلن فى أبريل الماضى، أنه سيتم خروج جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية التى أشعلت فتيل الصراع.
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