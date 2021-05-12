اعملي الكريب الأصلي في البيت بكل سهولة مثل الجاهزة، يعتبر الكريب الحادق من أكثر الأطباق الشهية التي يرغب في تناولها الكثير من الأشخاص وذلك نظراً لسهولة تحضيره، فالكثير من الأمهات ترغب في أن تقوم بتحضير الكريب لأبنائها في المنزل بدلاً من أن يتم شرائه من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكريب الحادق. طريقة عمل الكريب الحادق طريقة عمل الكريب الحادق المكونات بيضة.

كوب من الحليب السادئل خالي من الدسم.

كأس من الطحين.

رشة من الملح. خطوات تحضير الكريب الحادق يتم إحضار إناء الخلاط الكهربائي ويتم وضع فيه بيضة مع الملح والطحين ونصف كمية من الحليب، يتم خفق كافة المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد وبعد ذلك يتم إضافة ما تبقى إليكم من حليب. القيام بخلط كافة المكونات مع بعضها البعض لحين أن يظهر إليكم عجينة بقوام جيد. يتم دهن مقلاة غير لاصقة بكمية قليلة من الزيت وبعد ذلك يتم إشعال النار. يتم وضع كمية من الخليط في المقلاة وتوزيعها بصورة متساوية. يتم الانتظار لمدة دقيقة وبعد ذلك يتم تقليبها على الجانب الأخر بعد ما يمر الوقت يتم إخراجها من المقلاة. طريقة عمل الكريب الحادق بالدجاج خطوات تحضير الكريب الحادقطريقة عمل الكريب الحادق بالدجاج المكونات أربعة رقائق من الخبز.

أربعة قطع من فليليه الدجاج.

نصف كأس من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من البهار.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من السماق.

أربعة حبات من البصل. خطوات تحضير الكريب الحادق بالدجاج القيام بتقطيع كلاً من البصل والدجاج إلى شرائح، يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه أربعة ملاعق من زيت الزيتون. يتم وضع شرائح البصل وتركها لحين أن تذبل، إضافة كلاً من الفلفل والملح إلى البصل وبعد ذلك يتم إضافة شرائح الدجاج مع التقليب جيداً. بعد ذلك يتم إضافة البهارات المشكلة ويتم التقليب بصورة مستمرة لحين أن تنضج شرائح الدجاج. يتم إضافة السماق ومن ثم التقليب مع جميع المقادير، يتم إطفاء النار تحت المقلاة. الخطوة التالية هي تقطيع كل رغيف إلى نصفين، يتم وضع الحشو في كل نصف ثم يتم لف الساندويش. خطوات تحضير الكريب الحادق بالدجاج الوسوم

اعملي الكريب الأصلي في البيت بكل سهولة مثل الجاهزة، يعتبر الكريب الحادق من أكثر الأطباق الشهية التي يرغب في تناولها الكثير من الأشخاص وذلك نظراً لسهولة تحضيره، فالكثير من الأمهات ترغب في أن تقوم بتحضير الكريب لأبنائها في المنزل بدلاً من أن يتم شرائه من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكريب الحادق. طريقة عمل الكريب الحادق طريقة عمل الكريب الحادق المكونات بيضة.

كوب من الحليب السادئل خالي من الدسم.

كأس من الطحين.

رشة من الملح. خطوات تحضير الكريب الحادق يتم إحضار إناء الخلاط الكهربائي ويتم وضع فيه بيضة مع الملح والطحين ونصف كمية من الحليب، يتم خفق كافة المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد وبعد ذلك يتم إضافة ما تبقى إليكم من حليب. القيام بخلط كافة المكونات مع بعضها البعض لحين أن يظهر إليكم عجينة بقوام جيد. يتم دهن مقلاة غير لاصقة بكمية قليلة من الزيت وبعد ذلك يتم إشعال النار. يتم وضع كمية من الخليط في المقلاة وتوزيعها بصورة متساوية. يتم الانتظار لمدة دقيقة وبعد ذلك يتم تقليبها على الجانب الأخر بعد ما يمر الوقت يتم إخراجها من المقلاة. طريقة عمل الكريب الحادق بالدجاج خطوات تحضير الكريب الحادقطريقة عمل الكريب الحادق بالدجاج المكونات أربعة رقائق من الخبز.

أربعة قطع من فليليه الدجاج.

نصف كأس من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من البهار.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من السماق.

أربعة حبات من البصل. خطوات تحضير الكريب الحادق بالدجاج القيام بتقطيع كلاً من البصل والدجاج إلى شرائح، يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه أربعة ملاعق من زيت الزيتون. يتم وضع شرائح البصل وتركها لحين أن تذبل، إضافة كلاً من الفلفل والملح إلى البصل وبعد ذلك يتم إضافة شرائح الدجاج مع التقليب جيداً. بعد ذلك يتم إضافة البهارات المشكلة ويتم التقليب بصورة مستمرة لحين أن تنضج شرائح الدجاج. يتم إضافة السماق ومن ثم التقليب مع جميع المقادير، يتم إطفاء النار تحت المقلاة. الخطوة التالية هي تقطيع كل رغيف إلى نصفين، يتم وضع الحشو في كل نصف ثم يتم لف الساندويش. خطوات تحضير الكريب الحادق بالدجاج

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