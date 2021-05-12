أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الفطر المبارك

رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الفطر المباركبعث الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة الى السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد حركة أنصار الله بحلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :الاخ العزيز السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد حركة انصار الله الاكرمتحية طيبة وبعد:

يسرني أن اهنئكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بإسمي وبإسم اخوانكم قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في احزاب التحالف الوطني الديمقراطي بهذه المناسبة الدينية العظيمة، والتي تأتي بعد انقضاء شهر الصيام الذي نسأل الله أن يتقبل فيه منا ومنكم صالح الاعمال والعبادات .

وإذ أهنئكم بهذه المناسبة فإنني أجدد التأكيد على موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في الوقوف معكم في خندق الدفاع عن الوطن ضد العدوان الغاشم والحصار الظالم ونقدر باكبار تضحيات شعبنا اليمني ومنتسبي القوات المسلحة والامن واللجان الشعبية والشرفاء من ابناء القبائل الذين يدافعون عن الوطن وسيادته. واستقلاله ، سائلاُ من الله العلي القدير الرحمة والغفران للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى ، وأن يعيد علينا هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا ووطننا النصر.

وتقبلوا خالص التحايا

أخوكم /صادق بن أمين ابو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام