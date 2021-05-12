وزير الدفاع الإسرائيلى: لا هدنة قبل إحلال هدوء طويل الأمد

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الإسرائيلى، بينى جانتس، إنه لا يمكن التوصل إلى هدنة قبل إحلال هدوء "طويل الأمد"، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستواصل غاراتها على قطاع غزة طالما استمر إطلاق الصواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية.





وأضاف جانتس فى بيان: "الجيش سيواصل هجومه من أجل ضمان هدوء تام ودائم، يمكننا التحدث عن هدنة عندما نحقق هذا الهدف فقط".

وتابع: "لا يوجد تاريخ نهائى ولن نتلقى خطبًا أخلاقية من أى طرف بشأن حقنا فى حماية مواطنى إسرائيل".

وكان الطيران الإسرائيلى، قد شن صباح اليوم الأربعاء، غارات جوية واسعة النطاق على قطاع غزة، استهدفت مواقع لـ حركة حماس، ومقرات أمنية وشرطية تابعة لها.

وأسفر القصف الإسرائيلى الأخير، عن تدمير المقر الرئيس لشرطة حركة حماس، والمعروف باسم "الجوازات" فى غزة.