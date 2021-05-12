يقدم بنك الرياض العديد من حلول التمويل بمميزات كثيرة ومهمة ومن ضمنها حلول البطاقات الائتمانية وما تعطية من عائد مادي علي كل معاملة شراء من خلال استخدام بطاقات الائتمان مثل بطاقة فيزا سيغنتشر كاش باك الائتمانية من بنك الرياض والتي تمنحك حتى قيمة عشرون بالمائة استرداد نقدي على مشترياتك من الفئات المؤهلة خلال فترة العرض والتي تم تصميمها خصيصاً لمنح عملاء البنك اختيارات خاصة من المكافآت تتناسب مع احتياجاتهم ومن خلال مقالنا نتعرف علي كيفية مضاعفة الاسترداد النقدي من بنك الرياض كما نستعرض مزايا البطاقة وطريقة التقديم عبر موقع بنك الرياض الإلكتروني.

كيفية مضاعفة الاسترداد النقدي من بنك الرياض

عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لبنك الرياض يمكنكم فتح حساب إلكتروني خلال دقيقتين ، كما يمكنكم تقديم طلب الحصول علي فيزا سيغنتشر كاش باك الائتمانية بتعبئة نموذج الطلب بالخطوات التالية :

أولا نقوم بالدخول لصفحة موقع الرياض الإلكترونية.

نختار من القائمة الخاصة بالأفراد : بطاقة سيغنتشر كاش باك الائتمانية.

ثم نضغط علي كلمة المزيد.

يتم تحويل لصفحة تختار منها تقدم الآن المظللة باللون الأزرق.

يتم تحويلك لصفحة تدخل بها البيانات : رقم الهوية الوطنية أو الإقامة والجنسية. اسم مقدم الطلب واسم العائلة. اختيار التقويم هجري أو ميلادي لإدخال تاريخ ميلاد صاحب الطلب. رقم الهاتف الجوال. البريد الإلكتروني قيمة الراتب الشهري. قيمة الالتزامات الشهرية بالريال السعودي. نوع الراتب محول أو بدون تحويل. العنوان بالمدينة والمنطقة. وأخيراً رمز التأكيد.



ويتم الضغط علي حاسبة التمويل للتقديم.

شروط وأحكام الحصول علي بطاقة الكاش باك

يضع بنك الرياض العديد من الشروط للتمويلات الشخصية ، بخلاف الاشتراطات الخاصة بالاسترداد النقدي والتي نعرضها لكم كالآتي :

يقدم عرض الخصم لكل حاملي بطاقة سيغنتشر كاش باك.

يقدم البنك استرداد إضافي لجميع الفئات المؤهلة بحد أقصي 500 ريال.

الحد الأدنى للإنفاق هو 2500 ريال وذلك للحصول علي الاسترداد.

العرض ساري حتي 17 مايو 2021.

يتم إيداع قيمة الاسترداد في حساب العميل خلال شهر ونصف من نهاية العرض.

سن العميل لا يقل عن 18 عام.

الفئات المؤهلة لعرض الـ 20 % استرداد

يطرح البنك بعض الفئات المؤهل للحصول علي قيمة الاسترداد النقدي حتي 20 % علي بطاقات سيغنتشر كاش باك وفق قيمة إنفاق نستعرضها لكم :

فئات : المطاعم و السوبر ماركت والترفيه والصيدليات والوقود وسيارات الأجرة بنسبة استرداد تصل إلي 20 % في حال إنفاق يزيد علي 15 ألف ريال سعودي خلال شهر. بنسبة استرداد تصل إلي 14 % في حال إنفاق يتراوح بين 7500 ريال و 14999 ريال سعودي خلال شهر. بنسبة استرداد تصل إلي 10 % في حال إنفاق يتراوح بين 2500 ريال و 7499 ريال سعودي خلال شهر.



ويمكنكم الحصول علي بطاقات سيغنتشر كاش باك بمليء النموذج عبر صفحة بنك الرياض كما شرحنا لكم.