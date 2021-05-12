أفضل 10 شركات عقارية في السعودية, ومن المعروف ان في كل دولة يوجد شركات عقارية كبيرة تكن مسؤولة عن تمل العقارات بشكل عام, ومن الممكن أن تكون شركات العقارات تقوم في عمل مشاريع سكنية كبيرة في هذا الوقت وتقوم ببيع الشقق السكنية على العظم او بعد الكساء, ويعتمد أكثر الناس على نظام التقسيط من الشركات العقارية الكبرى لتامين شقق للسكن على نظام الدفعة الولى ومن بعدها يتم الاتفاق عند محامي الشركة من اجل تحديد قيمة القسط الشهري وعلى كم سنة سيستمر التقسيط حتى الانتهاء من ىخر قسط شهري والحصول على براءة ذمة من الشركة العقارية وتثبيت العقار في الدائرة العامة للعقارات بإسم المشتري.

أفضل 10 شركات عقارية في السعودية

ويوجد هنالك الكثير من شركات العقارات ولكن سوف نذكر أفضلها وهي كالتالي:

شركة هامات العقارية. شركة سما العقارية. شركات الأندلس العقارية. شركة الزامل العقارية. مجموعة العريفي العقارية. شركة السليمان العقارية. شركه التميز العقاريه. مجموعة رزا العقارية. شركة نزل العقارية. أوج القابضة للعقارات.

قطاع العقارات في السعودية

ويعتبر قطاع العقارات وشركاته التابعه له من أكبر القطاعات بعد قطاع النفط الحكومي, ويساهم القطاع العقاري في رفع الميزانية والدخل للقطاع الحكزمي بما يقارب عشرة بالمائة ويتم إدارة القطاع العقاري من قبل شركات مختصة حكومية تتبع للقطاع العقاري ومنها أيضاً مايديره شركات خاصة مساهمة.

وتضع الحكومة في المملكة العربية السعودية ضريبة على القطاع العقاري وشركات العقارات, بحيث تصل حاجة المملكة إلى 640 مليار ريال لكفاية الاستثمار العقاري ومن ثم الحصول على 5 ملايين وحدة سكنية.

كيف تبدأ الاستثمار في العقار في السعودية 2021

لكل دولة الضوابط الخاصة بها من حيث شروط الاستثمار وفي السعودية هي كالتالي:

الاتفاق مع البائع على المبلغ المقابل للعقار ويجب ان يكن داخل إلى المملكة بشكل قانوني ويحمل بطاقة إقامة مع جواز السفر والهوية المحلية.

تقديم كل الاوراق الرسمية والخاصة بالعقار المقصود.

تحديد وسيلة دفع المال.

وإذا كانت الوحدة مباعة من ضمن عقار كبير يرجى جلب أوراق العقار كامل.

والان مع جائحة كورونا أصبح الاتفاق يتم على الانترنت مثل مايتم الاستعلام عن صلاحية الإقامة والإستعلام عن صلاحية تأمين السيارة, والتعرف على أسعارشركات التأمين في السعودية.