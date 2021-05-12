عاجل.. إطلاق 15 صاروخا من قطاع غزة باتجاه ديمونا جنوبى إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وكان الجيش الإسرائيلى، قد أعلن أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضى الإسرائيلية من ليلة الإثنين حتى صباح أمس الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخى العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة فى عسقلان.

وشن الجيش الإسرائيلى، صباح أمس الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة.

