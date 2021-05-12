العراق.. مقتل أحد قيادات داعش جنوبى بغداد

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان مشترك لمديرية الاستخبارات العسكرية وجهاز مكافحة الإرهاب، "أنه وخلال عملية استخبارية نوعية بتعاون أمنى كبير ما بين المديرية والجهاز، تمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 17 واستخبارات لواء المشاة 55 والفوج الثالث منه وقوة من العمليات الخاصة لجهاز مكافحة الإرهاب من قتل الإرهابى القيادى فى عصابات داعش والمكنى (أبو ربيع) المسئول الأمنى لما تسمى بولاية الجنوب".
واضاف البيان أن "العملية نفذت فى منطقة المقالع بالرضوانية جنوبى بغداد"، مبينا أن "الإرهابى من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".
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