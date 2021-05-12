لليوم الثالث .. وقفة احتجاجية قرب السفارة الإسرائيلية بعمّان

دوت الخليج :- نفذ عدد من الاردنيين لليوم القثالث وقفة احتجاجية عصر الثلاثاء قرب السفارة الاسرائيلية في العاصمة عمان تطالب بطرد السفير الاسرائيلي و إلغاء معاهدة السلام المعروفة باسم وادي عربة. و طالب المحتجون الاحتلال بوقف الانتهاكات في المسجد الاقصى وحي الشيخ جراح. ورفع المحتجون أعلام فلسطين تضامنا مع الفلسطينيين.

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