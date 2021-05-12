وفيات كورونا في الهند تتجاوز ربع مليون والفيروس يجتاح الريف

نيودلهي ـ رويترز: تجاوزت الهند حاجز 250 ألف وفاة جراء الإصابة بمرض كوفيد ـ19 الناجم عن فيروس كورونا اليوم الأربعاء إذ سجلت أعلى عدد يومي للوفيات منذ بدء الجائحة بينما يجتاح الفيروس الريف ويفرض المزيد من الضغط على نظام الرعاية الصحية الهش في الريف.

وبدأت الموجة الثانية من جائحة كوفيدـ19 في الهند في فبراير بسبب سلالة متحورة شديدة العدوى من الفيروس أنهكت المستشفيات والأطقم الطبية وكذلك دور الجنازات ومحارق الجثث. وما زال الخبراء لا يعلمون على نحو مؤكد متي ستبلغ الأعداد ذروتها.

وسجلت الوفيات زيادة قياسية في الساعات الأربع والعشرين الماضية حيث بلغت 4205 وفيات بينما زادت الإصابات 348421 اليوم الأربعاء ليتجاوز الإجمالي 23 مليونا وفقا لبيانات وزارة الصحة. ويعتقد خبراء أن الأعداد الفعلية قد تكون أعلى خمسة أو عشرة أمثال الحصيلة الرسمية.

وقالت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير أسبوعي لها إن الهند البالغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة تمثل نصف الإصابات الجديدة و30 بالمئة من الوفيات بكوفيد-19 في العالم.

وأضاف التقرير أن التأثير الكلي للسلالة ‭‭B.1.617‬‬ المتكشفة في الهند والتي صنفتها الوكالة مصدر قلق عالمي لم يتضح بعد.

وتنتشر العدوى على أساس يومي في الريف أسرع بكثير عن المدن الكبيرة التي شهدت تباطؤا بعد زيادة كبيرة في الشهر الماضي.

وكشفت بيانات حكومية أن أكثر من نصف الإصابات هذا الأسبوع في ولاية مهاراشترا كانت في مناطق ريفية مقارنة مع ثلث الإصابات قبل شهر.