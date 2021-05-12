استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، والوفد المرافق له، في دمشق، الأربعاء.
وتناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التشاور والتنسيق على كافة الأصعدة إضافة الى سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وخصوصا على الصعيد الاقتصادي، بما يحقق مصلحة الشعبين، حسب ما أشار بيان رئاسة الجمهورية السورية.
وجرى التباحث حول مستجدات المسار السياسي، ومن بينها لجنة مناقشة الدستور، إضافة إلى الأوضاع الميدانية في سوريا.
كما تطرقت المحادثات إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة، وفقا للبيان.
واطلع الوزير ظريف الرئيس الأسد على تطورات الملف النووي، وتفاصيل المفاوضات التي تجري حوله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسد يبحث مع ظريف تعزيز التعاون في مختلف المجالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.