الأسد يبحث مع ظريف تعزيز التعاون في مختلف المجالات

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، والوفد المرافق له، في دمشق، الأربعاء.

وتناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التشاور والتنسيق على كافة الأصعدة إضافة الى سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وخصوصا على الصعيد الاقتصادي، بما يحقق مصلحة الشعبين، حسب ما أشار بيان رئاسة الجمهورية السورية.

وجرى التباحث حول مستجدات المسار السياسي، ومن بينها لجنة مناقشة الدستور، إضافة إلى الأوضاع الميدانية في سوريا.

كما تطرقت المحادثات إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة، وفقا للبيان.

واطلع الوزير ظريف الرئيس الأسد على تطورات الملف النووي، وتفاصيل المفاوضات التي تجري حوله.