عاجل.. قادة حماس يغادرون لأماكن مجهولة فى غزة بعد قرار استهدافهم

جدة - نرمين السيد - وكان الطيران الإسرائيلى، قد شن صباح اليوم الأربعاء، غارات جوية واسعة النطاق على قطاع غزة، استهدفت مواقع لـ حركة حماس، ومقرات أمنية وشرطية تابعة لها.
وأسفر القصف الإسرائيلى الأخير، عن تدمير المقر الرئيس لشرطة حركة حماس، والمعروف باسم "الجوازات" فى غزة.
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