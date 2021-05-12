إسرائيل تقتل قادة كبارا في كتائب القسام بغزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، عن اغتيال قائد لواء منطقة غزة باسم عيسى "أبو عماد"، ومجموعة من قادتها في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

وكان الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قد أعلن مقتل عيسى، بالإضافة إلى جمعة طحلب، مسؤول مشروع تطوير الصواريخ في كتائب القسام.

ومن بين قادة حماس الميدانيين القتلى في الغارة الإسرائيلية، بحسب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، جمال الزبدة مسؤول قسم التطوير، بالإضافة إلى حازم الخطيب رئيس قسم المهندسين.

كما شملت قائمة القتلى من كتائب القسام، كل من سامي رضوان رئيس الوحدة التقنية في المخابرات العسكرية لكتائب القسام، ووليد شمالي رئيس قسم المعدات في قسم التطوير.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن جيش الدفاع وجهاز الشاباك نفذا عملية معقدة وفريدة من نوعها للقضاء على عدد من القادة الكبار في حماس.

وأوضح أن العملية تجرى داخل مدينتيْ غزة وخانيونس، مشيرا أن هؤلاء القادة يشكلون جزءا مهمًا من قيادة أركان الجناح العسكري لحماس ومقربين من محمد الضيف.

ويأتي ذلك إعلان الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة لإطلاق صواريخ باتجاه مدينتيْ أسدود وعسقلان، حيث استهدف منصة صواريخ تابعة لحماس كانت جاهزة لإطلاق 10 صواريخ من شمال قطاع غزة.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن لا "هدنة" ممكنة قبل التوصل إلى هدوء "طويل الأمد"، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستواصل غاراتها على قطاع غزة طالما استمر إطلاق الصواريخ.