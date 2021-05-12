فيديو.. تهجم شاب إسرائيلي على طاقم "دوت الخليج" في اللد

تهجم أحد سكان مدينة اللد على طاقم "دوت الخليج" محاولا منعه من التغطية المباشرة للأحداث الجارية بين قطاع غزة وإسرائيل.

وحسب ما رصدته عدسة "دوت الخليج" فإن الشاب الإسرائيلي تعمد وضع يده على الكاميرا، ووجه تهديدا صريحا للطاقم بالضرب "إذا لم يتم إيقاف البث المباشر".

وقال الشاب الإسرائيلي إن الطاقم سيتعرض للضرب وسيقوم بإحضار أشخاص آخرين للهجوم على مراسل "دوت الخليج" ومرافقيه.

وتصاعدت، خلال الساعات الماضية، المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على إثر الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة.

ولقي عشرات الأشخاص من الجانبين حتفهم وأصيب المئات في أعنف قصف جوي منذ سنوات، بالتزامن مع آخر أيام شهر رمضان.

وما تزال الأوضاع، إلى حدود الساعة، متوترة بين الفصائل الفلسطينية من جهة، والقوات الإسرائيلية من جهة أخرى، في وقت تزايدت فيه دعوات عالمية للتهدئة ووقف إطلاق النار.

من جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن لا "هدنة" ممكنة قبل التوصل إلى هدوء "طويل الأمد"، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستواصل غاراتها على قطاع غزة طالما استمر إطلاق الصواريخ.