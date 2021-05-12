العاهل الأردنى يوجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة للفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وجَّه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى إرسال مساعدات طبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة، فى ضوء ما يتعرض له المدنيون من إعتداءات إسرائيلية.





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