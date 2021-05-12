السفير الإماراتى بمصر يهنئ شيخ الأزهر بحلول عيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور حمد الشامسى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة عيد الفطر المبارك.





وبعث الشامسى، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، مقدما فيها خالص التهانى، بحلول عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز جل أن يمتع فضيلته بوافر الصحة والعافية. كما تمنى السفير الإماراتى بمصر، أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على فضيلته وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وأن تنعم الأمة بالأمن والآمان.

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