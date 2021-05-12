ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 56

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا فى حى الصبرة وسط مدينة غزة، أدت إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم سيدة، وإصابة ستة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

كما استهدفت غارة إسرائيلية أخرى منزلا فى حى الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أوقع إصابات فى صفوف المواطنين، نقلوا إلى مستشفى الشفاء للعلاج.

ويتواصل العدوان الإسرائيلى على غزة لليوم الثالث على التوالى، موقعا شهداء، وجرحى، ودمار فى الممتلكات والبنى التحتية فى مختلف مناطق القطاع.