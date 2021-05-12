وقت صلاة العيد عمان 1442 || موعد صلاة عيد الفطر في مسقط وجميع المدن

وقت صلاة العيد عمان تعلنها رسمياً بعد تحري رؤية هلال شوال 1442، ليتم التعرف علي موعد صلاة عيد الفطر 2021 عمان، كل عام وانتم بخير عيدكم مبارك، وبهذه المناسبة سنتعرف معكم علي توقيت الصلاة، لكن نعلمكم أنه تم منع الذهاب لأداء الصلاة بالأردن تجنباً لكثرة الإصابات، ويمكنكم أداء الصلاة في المنزل، لهذا سنتعرف معكم علي كيفية صلاة العيد في المنزل بكل سهولة.

وقت صلاة العيد عمان 1442

قبل أن نتعرف علي موعد صلاة عيد الفطر 2021 مسقط ، يجب أن نعلم كيف تصلي الصلاة للفطر بكل سهولة، وهي تقع في خطوتين بسيطتين، وهذا بعد الوضوء والاستعداد لها، والركعتين لأدئهما:

الركعة الأولي: يتم أداءها بعد تكبيرة الإحرام، وترديد سبع تكبيرات، ثم قراءة الفاتحة، ويفضل معها سورة الأعلي.

الركعة الثانية: يتم أداءها بعد تكبيرة القيام، وترديد خمس تكبيرات، ثم قراءة الفاتحة، ويفضل معها سورة الغاشية.

ونرفق لكم تكبيرات عيد الفطر الآن لترديدها: “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

“الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”

موعد صلاة عيد الفطر 2021 عمان

قد أعلنت السلطات العمانية، أن موعد صلاة العيد في عمان 2021 ستقام نحو السادسة إلا ربع صباحا مع فارق بسيط في التوقيت بين مختلف المدن في السلطنة، وأوضحت السلطات العمانية، أن موعد صلاة العيد 2021، ستقام فى العاصمة مسقط فى الخامسة و45 دقيقة، وتقام فى مدينة مرباط فى الساعة السادسة و11 دقيقة.