موعد صلاة العيد في المملكة العربية السعودية وفي جميع المدن 1442

موعد صلاة العيد في السعودية يحتفل المسلمون بالعشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، واليوم ستشهد الدول الإسلامية رؤية هلال شهر شعبان للتعرف على اليوم المتمم لشهر رمضان الكريم 1442 ومعرفة موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2021، حيث أن ذلك العيد من الأعياد الرسمية التي يحتفل بها المسلمون في كل عام، ولذلك سنعرض اليوم موعد صلاة العيد في السعودية.موعد صلاة العيد 1442هـ
احتفال المسلمون بشهر رمضان وأول أيام العيد لا يتم بشكل عشوائي، حيث يتم من خلال رؤية الأجهزة المسئولة في كل دولة برية الهلال للتاك من حلول أول أيام الشهر الجديد، ولذلك سيتم اليوم الموافق الثلاثاء 29 من رمضان 1442 والذي يوافق يوم 11 مايو 2021 رؤية هلال شوال للتعرف على غرة شهر شوال واليوم المتمم لشهر رمضان الكريم للاحتفال بتلك الليالي المباركة.موعد صلاة عيد الفطر بالرياض
تتوقع هيئة الفلك الدولية أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون في يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021، كما سيكون موعد صلاة العيد في مدينة الرياض بالسعودية في الساعة 5:30 صباحاً.
وقت صلاة العيد في السعودية 1442هـ
يمكننا عرض موعد صلاة العيد في مختلف مدن المملكة العربية السعودية لعام 1442 من خلال الآتي:
- موعد صلاة العيد في الدمام: 5:14 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في المدينة المنورة: 5:59 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في مكة المكرمة: 6:03 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في جدة: 6:05 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في سكاكا: 5:47 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في النبك: 5:56 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في ينبع: 6:06 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في دومة الجندل: 5:49 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في بيشة: 5:54 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في الطائف: 6:01 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في نجران: 5:52 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في القويعية: 5:37 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في الحلة: 5:32 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في المبرز: 5:18 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في القطيف: 5:14 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في بريدة: 5:39 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في حائل: 5:46 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في عرعر: 5:42 صباحاً.
الوسوم
موعد صلاة العيد في السعودية يحتفل المسلمون بالعشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، واليوم ستشهد الدول الإسلامية رؤية هلال شهر شعبان للتعرف على اليوم المتمم لشهر رمضان الكريم 1442 ومعرفة موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2021، حيث أن ذلك العيد من الأعياد الرسمية التي يحتفل بها المسلمون في كل عام، ولذلك سنعرض اليوم موعد صلاة العيد في السعودية.موعد صلاة العيد 1442هـ
احتفال المسلمون بشهر رمضان وأول أيام العيد لا يتم بشكل عشوائي، حيث يتم من خلال رؤية الأجهزة المسئولة في كل دولة برية الهلال للتاك من حلول أول أيام الشهر الجديد، ولذلك سيتم اليوم الموافق الثلاثاء 29 من رمضان 1442 والذي يوافق يوم 11 مايو 2021 رؤية هلال شوال للتعرف على غرة شهر شوال واليوم المتمم لشهر رمضان الكريم للاحتفال بتلك الليالي المباركة.موعد صلاة عيد الفطر بالرياض
تتوقع هيئة الفلك الدولية أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون في يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021، كما سيكون موعد صلاة العيد في مدينة الرياض بالسعودية في الساعة 5:30 صباحاً.
وقت صلاة العيد في السعودية 1442هـ
يمكننا عرض موعد صلاة العيد في مختلف مدن المملكة العربية السعودية لعام 1442 من خلال الآتي:
- موعد صلاة العيد في الدمام: 5:14 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في المدينة المنورة: 5:59 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في مكة المكرمة: 6:03 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في جدة: 6:05 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في سكاكا: 5:47 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في النبك: 5:56 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في ينبع: 6:06 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في دومة الجندل: 5:49 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في بيشة: 5:54 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في الطائف: 6:01 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في نجران: 5:52 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في القويعية: 5:37 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في الحلة: 5:32 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في المبرز: 5:18 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في القطيف: 5:14 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في بريدة: 5:39 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في حائل: 5:46 صباحاً.
- موعد صلاة العيد في عرعر: 5:42 صباحاً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد صلاة العيد في المملكة العربية السعودية وفي جميع المدن 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.