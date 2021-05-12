موعد صلاة العيد في المملكة العربية السعودية وفي جميع المدن 1442

موعد صلاة العيد في السعودية يحتفل المسلمون بالعشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، واليوم ستشهد الدول الإسلامية رؤية هلال شهر شعبان للتعرف على اليوم المتمم لشهر رمضان الكريم 1442 ومعرفة موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2021، حيث أن ذلك العيد من الأعياد الرسمية التي يحتفل بها المسلمون في كل عام، ولذلك سنعرض اليوم موعد صلاة العيد في السعودية.

موعد صلاة العيد 1442هـ

احتفال المسلمون بشهر رمضان وأول أيام العيد لا يتم بشكل عشوائي، حيث يتم من خلال رؤية الأجهزة المسئولة في كل دولة برية الهلال للتاك من حلول أول أيام الشهر الجديد، ولذلك سيتم اليوم الموافق الثلاثاء 29 من رمضان 1442 والذي يوافق يوم 11 مايو 2021 رؤية هلال شوال للتعرف على غرة شهر شوال واليوم المتمم لشهر رمضان الكريم للاحتفال بتلك الليالي المباركة.

موعد صلاة عيد الفطر بالرياض

تتوقع هيئة الفلك الدولية أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون في يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021، كما سيكون موعد صلاة العيد في مدينة الرياض بالسعودية في الساعة 5:30 صباحاً.

وقت صلاة العيد في السعودية 1442هـ

يمكننا عرض موعد صلاة العيد في مختلف مدن المملكة العربية السعودية لعام 1442 من خلال الآتي: