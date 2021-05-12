وقت صلاة العيد جدة 1442 || متى صلاة عيد الفطر في السعودية بكافة المدن

وقت صلاة العيد جدة توضحه لكل سكانها، وذلك ضمن موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1442، بعد أن تم إعلان غرة شهر شوال ورؤية الهلال مساء يوم الثلاثاء 29 من شهر رمضان المبارك، ليكون متمم رمضان هو الأربعاء 12 من مايو الجاري، وسنتعرف الآن علي كيفية أداء الصلاة، وأن أماكن تم تحديدها للصلاة في المساجد ومناطق مهيأة لذلك حتي يتم تجنب انتشار المرض، ونرفق لكم الآن توقيت صلاة العيد متى السعودية 2021.

وقت صلاة العيد جدة 1442

أعلنت المحكمة العليا موعد صلاة عيد الفطر في جدة وكافة المدن بالمملكة، وأكدت علي أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ علي حياة الجميع، وكل ما عليكم هو الاهتمام بالإجراءات، ونعلمكم أن الوقت للصلاة بجده في تمام الساعة السادسة صباحاً وخمس دقائق، وترديد تكبيرات العيد يبدأ منذ مغرب متمم شهر رمضان، ونرفق لكم التكبيرات الآن، ومواعيد الصلاة في كل مدن المملكة.

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

“الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”

موعد صلاة عيد الفطر السعودية 2021

تحدد موعد صلاة العيد الفطر 2021 السعودية في كافة المدن، وسنرفق لكم الآن خلال جدول كامل وقت صلاة العيد في المدينة وكافة المدن.

الدمام 1442 : في تمام الساعة 5:14 صباحا.

الرياض: الساعة الخامسة ونصف صباحاً.

الرياض: الساعة الخامسة ونصف صباحاً. وقت صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة : في تمام الساعة 5:59 صباحا.

موعد صلاة العيد مكه المكرمة : في تمام الساعة 6:03 صباحا.

جدة: في تمام الساعة 6:5 صباحا.

سكاكا: في تمام الساعة 5:47 صباحا.

النبك: في تمام الساعة 5:56 صباحا.

ينبع: في تمام الساعة 6:6 صباحا.

دومة الجندل: في تمام الساعة 5:49 صباحا.

بيشة: في تمام الساعة 5:54 صباحا.

الطائف: في تمام الساعة 6:1 صباحا.

نجران: في تمام الساعة 5:52 صباحا.

القويعية: في تمام الساعة 5:37 صباحا.

الحلة: في تمام الساعة 5:32 صباحا.

المبرز: في تمام الساعة 5:18 صباحا.

القطيف: في تمام الساعة 5:14 صباحا.

الظهران: في تمام الساعة 5:14 صباحا.

بريدة: في تمام الساعة 5:39 صباحا.

حائل: في تمام الساعة 5:46 صباحا.

عرعر: في تمام الساعة 5:42 صباحا.

رفحاء: في تمام الساعة 5:35 صباحا.

الخرج: في تمام الساعة 5:29 صباحا.

تعرفنا علي موعد صلاة العيد 2021 في السعودية، وكذلك وقت صلاة عيد الفطر في جدة وكافة المدن بالمملكة.