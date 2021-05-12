متى تكبيرات عيد الفطر المبارك.. صيغة تكبيرات العيد الفطر وعدد تكبيرات صلاة العيد

متى تكبيرات عيد الفطر المبارك، بعدما أعلنت الدول العربية والإسلامية غدًا عن تعذر رؤية هلال شهر شوال وأن يوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وتزداد عمليات البحث في مختلف الدول العربية وعبر العديد من المحركات المختلفة عن متى تكبيرات عيد الفطر المبارك حيث أنها تُعد واحدة من أهم وأفضل طقوس الأعياد الإسلامية حيث يسعى جميع المسلمين إلى ترديد تكبيرات العيد في صباح أول أيام العيد المبارك، وتأتي صيغة تكبيرات العيد كالآتي، ” الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلًا، لا إله الله وحده صدق وعده ، ونصر عبده، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلي على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

متى تكبيرات عيد الفطر المبارك

أعلنت دار الإفتاء عن أن يوم غد الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك أعادة الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ويتسائل الجميع عن متى تكبيرات عيد الفطر المبارك، ومن المعروف أن تكبيرات العيد تبدأ من أول غروب شمس أخر يوم في شهر رمضان الكريم وحتى عصر أخر يوم من أيام عيد الفطر المبارك.

تكبيرات عيد الفطر المبارك

عدد تكبيرات صلاة عيد الفطر المبارك هي سبع تكبيرات في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الآيات، ثم الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة، وكل عام وجميع الأمة العربية والإسلامية بخير.