ألمانيا: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها

جدة - نرمين السيد - قال الناطق باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، إنه "من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها فى وجه هذه الهجمات فى إطار الدفاع المشروع عن النفس".
وأكد أن الحكومة الألمانية تدين بشدة هذه الهجمات المتواصلة بالصواريخ انطلاقا من قطاع غزة على مدن إسرائيلية.
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