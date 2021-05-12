وقت صلاة العيد تركيا 2021 || موعد صلاة عيد الفطر في اسطنبول وأنقرة وإزمير

وقت صلاة العيد تركيا اسطنبول تعلنه رسمياً، وذلك بعد تحري رؤية هلال شهر شوال 1442، وأن متمم شهر رمضان المبارك هو الأربعاء الموافق 12 من مايو ثلاثين من رمضان، وقد أصدرت رئاسة الشؤون الدينية التركية، يوم الجمعة الماضية، بياناً حددت فيه تفاصيل إقامة الصلاة، في ظل الحظر الكامل الذي تفرضه الحكومة منذ أسبوع ويستمر حتى 17 من الشهر الجاري، لهذا نتعرف معكم الآن علي موعد صلاة عيد الفطر في تركيا الآن.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 تركيا

قالت رئاسة الشؤون الدينية التركية في بيانها إنه “سيسمح بإقامة صلاة عيد الفطر في عموم أرجاء تركيا بالمساجد”، وذلك تحت الإجراءات الاحترازية المشددة، والاهتمام باتخاذها حفاظاً علي الجميع، وقبل أن نتعرف علي وقت صلاة عيد الفطر 2021 في أسطنبول ، يجب أن نعلم كيف تصلي صلاة عيد الفطر بكل سهولة، وهي تقع في خطوتين بسيطتين، وهذا بعد الوضوء والاستعداد لها، والركعتين لأدئهما:

الركعة الأولي: يتم أداءها بعد تكبيرة الإحرام، وترديد سبع تكبيرات، ثم قراءة الفاتحة، ويفضل معها سورة الأعلي.

الركعة الثانية: يتم أداءها بعد تكبيرة القيام، وترديد خمس تكبيرات، ثم قراءة الفاتحة، ويفضل معها سورة الغاشية.

ونرفق لكم تكبيرات العيد الآن “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

“الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”

وقت صلاة العيد اسطنبول

تم تحديد وقت صلاة العيد في تركيا بكافة المدن، وقد أعلنت الشؤون أن موعد إقامة الصلاة في المساجد ستكون “في إسطنبول الساعة 6.22 صباح يوم الخميس، وأنقرة في الساعة 6.08 وإزمير في الساعة 6.34″وأكدت على ضرورة التزام المصلين بالحفاظ على التدابير الرئيسية لمنع انتشار الوباء، وبهذا تعرفنا معكم علي موعد صلاة العيد تركيا 1442.