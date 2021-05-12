وقت صلاة العيد الاردن 2021 || موعد صلاة عيد الفطر في عمان العاصمة وأماكن الصلاة

وقت صلاة العيد الاردن 2021 تم إعلانه رسمياً في العاصمة عمان رسمياً، وذلك لتحديد موعد صلاة عيد الفطر في عمان بعد إعلان وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أن الأربعاء 12 من مايو هو متمم شهر رمضان المبارك، وأن أول يوم للعيد هو الخميس بداية شهر شوال المبارك، كل عام وانتم بخير، لهذا سنرفق لكم الآن توقيت صلاة عيد الفطر في الأردن 1442، وكذلك تكبيرات العيد.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 الأردن

قبل أن نتعرف معكم علي وقت صلاة العيد متى في عمان وكافة المدن الأردنية، يجب أن نعلم كيف تصلي صلاة عيد الفطر بكل سهولة والاهتمام باتخاذ الإجراءات الاحترازية حتي لا يتعرض أحد للضرر، وأخذ السجادة الخاصة بكم معكم، والصلاة تقع في خطوتين بسيطتين، وهذا بعد الوضوء والاستعداد لها، والركعتين لأدئهما:

الركعة الأولي: يتم أداءها بعد تكبيرة الإحرام، وترديد سبع تكبيرات، ثم قراءة الفاتحة، ويفضل معها سورة الأعلي.

الركعة الثانية: يتم أداءها بعد تكبيرة القيام، وترديد خمس تكبيرات، ثم قراءة الفاتحة، ويفضل معها سورة الغاشية.

ونرفق لكم تكبيرات العيد الآن “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

“الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”

وقت صلاة العيد الاردن في عمان

تقام صلاة العيد في الأردن في الساعة السابعة صباحا بتوقيت المملكة الأردنية الهاشمية، وقد ذكر حسام الحياري، أن الوزارة أعلنت على موقعها الإلكتروني وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، أماكن مصليات العيد وأسماء الخطباء في جميع مناطق المملكة، وأكد على أن صلاة العيد ستقام في الساحات الخارجية وليس داخل المساجد، تجنبا لتعرض المصلين للإصابة بفيروس كورونا، بهذا تعرفنا معكم علي موعد صلاة عيد الفطر عمان 2021 في الأردن.