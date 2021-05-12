إصدار بطاقة مدى الرقمية البنك الأهلي التجاري وإضافتها إلى محفظة apple pay

طريقة إصدار بطاقة مدى الرقمية البنك الأهلي التجاري وكيفية تفعيل البطاقة وإضافتها إلى محفظة apple pay، أعلن البنك الأهلي التجاري عن إصدار بطاقة مدى الرقمية الجديدة، والتي يتم التعامل معها من خلال جهازك الجوال بعكس البطاقات البلاستيكية المُتعارف عليها والتي تقوم بحملها في محفظتك، نظرا لما يمر به العالم أجمع في الآونة الأخيرة والأزمة الراهنة فقد أصبح يجب عليك تنفيذ المعاملات المالية بشكل أسرع وأسهل، وسنتناول اليوم طريقة طلب إحدى بطاقات مدى الرقمية الشهيرة بمزاياها وعروضها الرائعة واليوم حديثنا خصيصا عن بطاقة البنك الأهلي التجاري الرقمية الجديدة.

بطاقة مدى الرقمية البنك الأهلي التجاري

حتى تتمكن من إصدار بطاقة مدى الرقمية البنك الأهلي التجاري، يتم الدخول إلى تطبيق الأهلي موبايل ثم الدخول إلى حسابك في التطبيق وسوف تظهر عدة خيارات منها الحوالات وبطاقات الائتمان والتمويل وسداد الفواتير والاستثمار، بالاضافة إلى السحب العقاري وإدارة الحسابات وعدة خدمات أُخرى، يتم إختيار إدارة الحسابات وسيتم فتح قائمة بها عدة خيارات وهي فتح حساب جديد، خدمات بطاقة مدى من البنك الأهلي، إصدار بطاقة جدية للخدمة الذاتية، الكشف الإلكتروني، طلب دفتر شيكات، وإضافة البطاقة إلى Wallet، وعدة خيارات أُخرى منها طلب بطاقة مدى الافتراضية الجديدة، يتم إختيار طلب بطاقة مدى الافتراضية الجديدة ثم يتم الضغط على استمرار.

تفعيل البطاقة الرقمية وإضافتها إلى apple pay

بعد تسجيل الدخول والضغط على طلب البطاقة يتم إرسال رسالة نصية على جوالك بها رمز للتفعيل، عليك إدخالها في المكان المُخصص لذلك، وبتلك الطريقة قد تم تفعيل البطاقة الرقمية بكل بساطة، وإذا أردت إضافتها إلى المحفظة على جهازك يتم الضغط على Apple Pay ثم إضافة الاسم واسم البطاقة والضغط على التالي، ثم ننتظر إضافة البطاقة إلى المحفظة.

عليك قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها حتى ظهور رسالة بأنه قد تم إضافة البطاقة، كل ما عليك هو فتح تطبيق المحفظة وستجد بطاقة مدى البنك الأهلي التجاري موجودة هناك، وللتأكد من أن البطاقة مُفعلة ومتواجدة على حسابك في تطبيق الأهلي يتم الضغط على إدارة الحسابات والضغط على خدمات بطاقة مدى البنك الأهلي وسيتبين معك البطاقة القديمة والجديدة يمكنك إيقاف أي بطاقة عبر الضغط على إيقاف.

حيث يقدم البنك الأهلي التجاري مزايا عديدة لعملاءه الكرام يمكنك التمتع بمزايا البطاقات الرقمية الجديدة عبر تطبيق المحفظة الذي يُسهل عليك عمليات التحويل وإنشاء الحساب يمكنك التمتع بها بإستخدام هذه البطاقة الوهمية، والتي يستخدمها الكثير في الشراء عبر الإنترنت للإستفادة من العروض المتاحة، كما يمكنك إنشاء حساب إستثماري وإجراء تحويلات والحصول على تمويل وسداد الفواتير، بالإضافة إلى خدمات بطاقة مدى الأهلي والتي تُعد أهم البطاقات الإئتمانية.