مبرد محمول يبرد الغرفة في أقل من عشر دقائق ولن تصدقوا سعره

مبرد محمول يبرد الغرفة في أقل من عشر دقائق، دائمًا ما تبهرنا شركة Evapolar بأجهزتها الجديدة الذكية التي تتناسب مع احتياجاتنا فها هي تعلن عن جهاز تكييف صغير محمول استخدام شخصي يمكن حمله بأي مكان ويقوم بتبريد الغرفة في مدة بسيطة أقل من عشر دقائق تعرفوا معنا على تفاصيل جهاز التكييف EvaChill EV-500.

تكييف محمول شخصي صغير

كما اعتدنا من المكيفات فهي ذات حجم كبير ولا يمكن حملها بل نعلقها فقط بالإضافة لكونها حاملة لبصمة كربونية كبيرة خاصة بها، وبذلك درجة الحرارة التي يوفرها المكيف تكون غير صالحة للسكن بها مع العلم أن تقنية التبريد في المكيفات تعمل على التطور بشكل مستمر.

أما عن المكيف الصغير الشخصي صديق البيئة من شركة Evapolar فهو لا يكلف كل تلك المشكلات فإن من مميزات مكيف EvaChill EV-500 صغير الحجم أنه ذو حجم صغير ويمكن حمله بسهولة ويستطيع أن يقلل درجة حرارة الغرفة إلى 15 درجة في مدة بسيطة حوالي 10 دقائق وذلك بواسطة قيام التكييف بتشبع الوسادات الخاصة بالتبريد بالماء والنفخ بها وبالتالي تقل المياه وتقل درجة الحرارة المحيطة بك.

تكييف صديق للبيئة

صديقًا للبيئة يعني أنه:

لا يستخدم الكثير من الكهرباء لكي يعمل بل يحتاج لقدر أقل من الكهرباء عن المكيفات التقليدية.

الخراطيش البديلة الموجودة بالمكيف لا تعمل على إضرار البيئة لأنها مصنوعة من مركب معدني يتحلل بيولوجيًا.

يقلل من درجة حرارة الغرفة مع تصفيته لجزيئات الغبار لجعل جودة الهواء أفضل.

وزن تكييف EvaChill EV-500

قد يعتقد البعض أن تغيير خراطيش التبريد بالجهاز قد يكون صعبًا بعض الشيء عندما تتراكم البكتيريا أو الغبار والأتربة، ولكن لا مشكلة في ذلك على الإطلاق لأن الجهاز وزنه واحد كيلو جرام أو أقل ويمكن حمله لأي مكان وهو ما يختلف عن أنواع المكيفات التقليدية المعروفة لذلك حاز جهاز EvaChill EV-500 على جائزة Red Dot Design بعام 2019، وسعر مكيف EvaChill EV-500 فقط 99 دولار أمريكي.