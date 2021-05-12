عروض العثيم عيد الفطر حتي 23 مايو مئات العروض القوية بكل فروع السعودية

عروض العثيم عيد الفطر ولأول مرة داخل السعودية عروض قوية علي مئات العروض المتنوعة بكافة الفروع المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية وتشمل أقسام عديدة من المواد الغذائية والأدوات المنزلية وقسم إلكترونيات مختلفة و أخر عروض العثيم بمناسبة عيد الفطر المبارك داخل السعودية تشهد تخفيضات كبيرة بعكس ما كان يتم عمله في الأيام العادية و عروض العثيم اليوم لأول مرة تحدث أن تستمر أكثر من أسبوع والمعتاد كان من العثيم أن العروض تتم لمدة أسبوع واحد فقط ولكن تخفيضات العثيم بمناسبة العيد تستمر لأكثر من 11 يوماً في كافة فروع السعودية و عروض العثيم مول يشمل أيضاً العروض القوية الخاصة بالعيد ، العثيم عروض اليوم سوف نعرضها بشكل كامل في أقسام متنوعة في العثيم ويمكن الاستفادة من العروض عن طريق تسوق نت العثيم .

عروض العثيم عيد الفطر وتخفيضات قسم المواد الغذائية المختلفة

في مبادرة من أسواق العثيم يقوم بالعروض والتخفيضات القوية علي أقسام المواد الغذائية والتي تشمل العديد من الأنواع المختلفة من المواد الغذائية التي تهم كل البيوت داخل السعودية والتي لا غني عنها في كل البيوت فمن ضمن المواد الغذائية تخفيضات علي الأرز وعلي أنواع عديدة من أنواع الجبن والزيوت وأنواع متعددة من مساحيق الغسيل التي تناسب كافة الغسالات المختلفة ونتعرف علي التخفيضات من العثيم في أقسام المواد الغذائية المتنوعة كالآتي :-

أخر عروض العثيم علي شكولاطة جالا كسي جواهر 500 جرام بسعر 48.95 ريال سعودي . أرز السفير سيلا بسمتي 5 كيلو بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 38.50 ريال سعودي . حليب المراعي بودر وزن 2000 جرام بزيادة 25% بسعر 42.95 ريال سعودي . زيت عافية ذرة سعة 1.5 لتر بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 47.95 ريال سعودي . عروض العثيم عيد الفطر علي شاي ربيع المذاق الأصلي كيس 150 حبة بسعر 11.95 ريال سعودي . جبن بوك كريم كاسات شيدر 3 قطع * 500 جرام بسعر بسعر 18.95 ريال سعودي . صابون تايد بودر مركز كيس وزن 5 كيلو بسعر 29.95 بدلاً من سعر 71.95 ريال سعودي . تونه المواسم خفيف قطع عدد 3 حبة بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 18.75 ريال سعودي .

العروض القوية علي أقسام اللحوم المختلفة داخل فروع العثيم

في كل فترة من الأيام يقوم العثيم بعمل التخفيضات القوية علي أنواع عديدة من اللحوم المختلفة والمتنوعة بأسعار متفاوتة وفقاً لنوعية اللحوم ومن المعروف أنه لا غني عن اللحوم لكل أنسان لأنها تمد الجسم بالبروتين اللازم للجسم فأن جسم الإنسان يلزمه من البروتين بشكل يوم 100 جرام ، وأنواع اللحوم التي تقوم أسواق العثيم بتخفيضها كثيرة فمنها المستورد ومنها المحلي وللتعرف علي الأسعار الخاصة باللحوم بمناسبة عيد الفطر وعروض العيد في أسواق العثيم نتعرف عليها كالآتي :-

كيلو لحم سواكتي غنم بالعظم بسعر 55.95 ريال سعودي .

كليو لحم غنم روماني بالعظم من العثيم بسعر 48.95 ريال سعودي .

عروض العثيم اليوم علي كيلو لحم عجل بلدي بسعر 48.95 ريال سعودي .

علي كيلو لحم عجل بلدي بسعر 48.95 ريال سعودي . كيلو لحم حاشي بالعظم من أسواق العثيم بسعر 35.95 ريال سعودي .

كيلو لحم حاشي بدون عظم من العثيم بسعر 43.95 ريال سعودي .

تخفيضات العثيم علي كيلو اللحم عجل بلدي بسعر 38.95 ريال سعودي .

علي كيلو اللحم عجل بلدي بسعر 38.95 ريال سعودي . كيلو لحم مفروم برازيلي من أسواق العثيم بسعر 23.95 ريال سعودي .

عروض العثيم مول علي دجاج التنمية أوزان مختلفة وزن 500 جرام بسعر 10.95 ريال .

علي دجاج التنمية أوزان مختلفة وزن 500 جرام بسعر 10.95 ريال . أسواق العثيم تخفض سعر دجاج التنمية وزن 900 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي .

العروض القوية من العثيم علي دجاج التنمية وزن 1000 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي .

التخفيضات القوية علي أقسام مختلفة من أنواع المكسرات والقهوة في أسواق العثيم

في كل مرة يتم عمل التخفيضات داخل أسواق العثيم يشمل أيضاً التخفيض قسم المكسرات المتنوعة في كافة الفروع المنتشرة علي مستوي السعودية وسنعرض لكم الأسعار التي تم تخفيضها علي جزء من المكسرات المتنوعة في أسواق العثيم كالآتي :-

التخفيضات القوية علي القهوة البرية وسط ، فاتح ، غامق سعر الكيلو 36.95 ريال سعودي . العثيم عروض اليوم علي القهوة البرازيلي وسعر الكيلو في العثيم 25.95 ريال سعودي . تخفيض سعر كيلو جوز الهند بودر إلي 13.95 ريال سعودي في كافة أسواق العثيم . تسوق نت العثيم وشراء كيلو الزبيب في كافة الفروع بسعر 10.95 ريال سعودي . عروض العثيم عيد الفطر وتخفيض سعر كيلو اللوز إلي 32.95 ريال سعودي . العرض القوي علي المشمش المجفف وزن 200 جرام بسعر 6.95 ريال سعودي . كيلو عدس أحمر تركي مجروش بسعر 6.95 ريال سعودي في كل أسواق العثيم . كيلو العدس الأحمر وتخفيض سعره إلي 4.95 ريال سعودي في كل فروع العثيم .

عروض العثيم عيد الفطر والتخفيضات القوية التي تستمر لأكثر من 11 يوماً بمناسبة عيد الفطر في كل فروع أسواق العثيم المنتشرة علي مستوي السعودية ويشمل أيضاً تخفيضات العثيم للجملة وحقاً أنها فرصة لا يتم تفويتها في هذه التخفيضات القوية وعدد الأيام التي تزيد عن أي عروض سابقة من العثيم .