بدء المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي لبحث أوضاع القدس

انطلق الأربعاء، المؤتمر الحادي والثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي لبحث الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى، باستضافة إماراتية عبر الإنترنت، وبمشاركة رؤساء وممثلي المجالس النيابية والبرلمانات العربية.
وأكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي، صقر غباش، في الاجتماع على مكانةَ القضية الفلسطينية في عقلِ وقلب كل عربي وعلى ضرورةِ الوصول إلى حل عادل للقضيةِ الفلسطينية.
وشارك في المؤتمر من الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني العربي كل من: حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وناعمة عبد الرحمن المنصوري وسمية عبد الله السويدي وعبيد خلفان السلامي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.
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