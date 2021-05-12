أرامكو تعلن الأسعار الجديدة للبنزين لشهر مايو 2021 تتغير أسعار البنزين بالزيادة أو النقصان ، ومنتجات الطاقة وفقاً للتغيرات العالمية في أسواق البترول والطاقة، حيث تقوم شركة أرامكو بإعلان الأسعار الجديدة في يوم 10 من كل شهر ميلادي، وذلك بشكل دوري، وكانت الشركة تقوم قبل ذلك بالإعلان عن الأسعار كل ثلاثة أشهر، وتعمل الشركة على تلبية الاحتياجات اليومية من البنزين للمتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، حيث توفر البنزين بكافة أنواعه 91، 95، بالإضافة إلى وقود الديزل الخاص بالشاحنات والمركبات.

الاسعار الجديدة للبنزين في شهر مايو

سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمةالاسعار الجديدة للبنزين في شهر مايو، قامت شركة أرامكو أمس بالإعلان عن أسعار الوقود والبنزين التي يتم العمل بها بداية من يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021، حيث سجل بنزين 91 سعر 2.08 ريال لكل لتر، بينما سجل بنزين 95 سعر 2.23 ريال لكل لتر.

أما وقود الديزل فقد سجل 0.52 ريال، والكيروسين 0.70 ريال، وغاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي لكل لتر، و بالمقارنة مع أسعار البنزين لشهر أبريل قد ارتفعت ريال سعودي تقريباً، بينما استقرت أسعار الكيروسين و البترول المسال.

أرباح شركة أرامكو لعام 2021

استطاعت شركة أرامكو السعودية تحقيق ربح قيمته 81.44 مليار ريال سعودي، وذلك خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري، وذلك بالمقارنة مع العام الماضي الذي حققت صافي ربح خلاله قيمته 62.48 مليار ريال سعودي أي زاد الربح بنسبة 30.35٪

وترجع هذه الزيادة إلى الارتفاع الحادث في أسعار النفط الخام، وتحسن هامش الربح في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، حيث أكد أمين الناصر رئيس أرامكو أن النتائج التي حققتها الشركة خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري تثبت قوة الشركة في التعافي الاقتصادي التدريجي.