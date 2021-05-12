"أسبوع على الأقل".. إسرائيل تقرر توسيع العمليات ضد قطاع غزة

قرر المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل توسيع العمليات ضد قطاع غزة، مساء الأربعاء، في وقت لا يلوح فيه أي بادرة لتخفيف التصعيد، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع وتواصل إطلاق الصواريخ من الفصائل المسلحة في غزة.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن المجلس الوزاري الأمني قرر توسيع ضرباته ضد قطاع غزة، واستمرارها لأسبوع على أقل تقدير، قابلة للتمديد.
وما تزال المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية مستمرة، في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، الأمر الذي استدعى تحركات دولية على مختلف الأصعدة.
ودمرت غارة جوية إسرائيلية مبنى مكونا من 14 طابقا في مدينة غزة، الأربعاء، في وقت يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع لليوم الثالث.
ومن جهتها، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، عن إطلاق 130 صاروخا باتجاه مدن إسرائيلية، ردا على اغتيال قادة بالحركة وقصف برج سكني جديد.
وشن سلاح الجو الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية على مواقع عديدة لحماس في قطاع غزة ومقر قيادة الشرطة في مدينة غزة. بينما تواصل إطلاق الصواريخ من القطاع في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.
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