عاجل.. خطوط الطيران الأمريكية تلغى رحلاتها إلى تل أبيب الأربعاء والخميس

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن خطوط الطيران الأمريكية تلغى رحلاتها إلى تل أبيب الأربعاء والخميس.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن خطوط الطيران الأمريكية تلغى رحلاتها إلى تل أبيب الأربعاء والخميس. وكان إسرائيل علقت أمس الثلاثاء، الرحلات الجوية بمطار بن جوريون فى تل أبيب لبعض الوقت مع استمرار إطلاق الصواريخ من غزة.

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