عباس: القدس خط أحمر ولا سلام دونها

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن القدس "خط أحمر" ولا يمكن أن يتحقق السلام والأمن إلا بتحريرها، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية ستدرس كافة الخيارات لصد الهجوم الإسرائيلي.
وأوضح عباس في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية إن "القدس خط أحمر وقلب فلسطين وروحها ولا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل".
وأضاف أنه الفلسطينيون لن يقبلوا "بالأمر الواقع الذي يريد أن يفرضه الاحتلال في القدس من خلال استهداف الوجود الفلسطيني".
وذكر أن إسرائيل تجاوزت كل الحدود ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.
وقال الرئيس الفلسطيني إنه سيتم دراسة "كل خياراتنا لصد العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا".
يأتي ذلك فيما قرر المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل توسيع العمليات ضد قطاع غزة، مساء الأربعاء، في وقت لا يلوح فيه أي بادرة لتخفيف التصعيد، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع وتواصل إطلاق الصواريخ من الفصائل المسلحة في غزة.
وما تزال المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية مستمرة، في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، الأمر الذي استدعى تحركات دولية على مختلف الأصعدة.
ودمرت غارة جوية إسرائيلية مبنى مكونا من 14 طابقا في مدينة غزة، الأربعاء، في وقت يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع لليوم الثالث.
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