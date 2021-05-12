نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة العيد الكويت 1442 || صلاة عيد الفطر متى بمحافظات الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقت صلاة العيد الكويت تعلنه رسمياً، وذلك بعد إعلان نتيجة تحري رؤية هلال شهر شوال 1442، وأن المتمم لشهر رمضان المبارك هو يوم الأربعاء 12 من مايو، وأن بداية شهر شوال هو الخميس 13 من نفس الشهر، وأكدت الحكومة الكويتية علي أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الوقت الراهن، والذهاب للصلاة في وقتها، وسنتعرف معكم علي موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2021 الآن.

وقت صلاة العيد الكويت 1442

نرفق إليكم موعد صلاة عيد الفطر بالكويت 2021 بكافة المحافظات، ولكن يجب أن نتعرف علي كيفية أداء الصلاة للعيد، ويجب أن نعلم كيف تصلي الصلاة للفطر بكل سهولة، وهي تقع في خطوتين بسيطتين، وهذا بعد الوضوء والاستعداد لها، والركعتين لأدئهما:

الركعة الأولي: يتم أداءها بعد تكبيرة الإحرام، وترديد سبع تكبيرات، ثم قراءة الفاتحة، ويفضل معها سورة الأعلي.

الركعة الثانية: يتم أداءها بعد تكبيرة القيام، وترديد خمس تكبيرات، ثم قراءة الفاتحة، ويفضل معها سورة الغاشية.

يمكنكم ترديد التكبيرات بالصيغة المعهودة، أو بالصيغة التالية “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الكويت

أعلنت هيئة الشؤون الإسلامية عن توقيت الصلاة لعيد فطر المسلمين، حيث يتم أداء الصلاة بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح، والذي يقارب 20 دقيقة، ولهذا تم تحديد توقيت صلاة العيد بكافة المدن ليكون في تمام الساعة 5:17 الخامسة وسبعة عشر صباحاً، كل عام وانتم بخير عيدكم مبارك.