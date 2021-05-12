نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة العيد الجزائر 1442 || قائمة مواعيد صلاة عيد الفطر بالمدن الجزائرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقت صلاة العيد الجزائر تم إعلانه رسمياً في كافة المناطق والمدن الجزائرية، وسنتعرف معكم الآن علي موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الجزائر بكافة المناطق والمدن، وقد أكدت الحكومة علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث تعتبر من أهم الأمور التي يجب اتباعها في وقتنا الراهن بسبب ما يحيط البلاد، وسيكون توقيت صلاة العيد فرنسا متقارب مع الجمهورية الجزائرية التي نرفقها لكم.

موعد صلاة عيد الفطر في الجزائر 2021

قبل أن نوفر إليكم توقيت الصلاة للعيد، يجب أن نتعرف علي كيفية أداء الصلاة للعيد، ويجب أن نعلم كيف تصلي الصلاة للفطر بكل سهولة، وهي تقع في خطوتين بسيطتين، وهذا بعد الوضوء والاستعداد لها، والركعتين لأدئهما:

الركعة الأولي: يتم أداءها بعد تكبيرة الإحرام، وترديد سبع تكبيرات، ثم قراءة الفاتحة، ويفضل معها سورة الأعلي.

الركعة الثانية: يتم أداءها بعد تكبيرة القيام، وترديد خمس تكبيرات، ثم قراءة الفاتحة، ويفضل معها سورة الغاشية.

يمكنكم ترديد التكبيرات بالصيغة المعهودة، أو بالصيغة التالية “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

وقت صلاة العيد الجزائر 1442

نتعرف معكم علي ما تم إعلانه فيما يخص مواعيد الصلاة، والتي تختلف من مدينة للأخري بسبب كبر المساحة، لهذا نرفق لكم مواقيت الصلاة للمسلمين بالعيد كاملة الآن كالآتي:

العاصمة 2021: في تمام الساعة 6:2 صباحا.

توقيت صلاة العيد في وهران: في تمام الساعة 6:19 صباحا.

موعد صلاة العيد في بسكرة: في تمام الساعة 5:55 صباحا.

وقت صلاة عيد الفطر في عنابة: في تمام الساعة 5:43 صباحا.

موعد صلاة العيد في قسنطينة: في تمام الساعة 5:49 صباحا.

جيجل: 5:51 صباحا.

قالمة: 5:45 صباحا.

عين أمناس: 5:53 صباحا.

أدرار: 6:33 صباحا.

عين الصفراء: 6:25 صباحا.

الصومعة: 6:3 صباحا.

الدار البيضاء: 6:1 صباحا.

الوادي: 5:54 صباحا.

سطيف: 5:54 صباحا.

عنابة: 5:43 صباحا.

دار الشيوخ: 6:4 صباحا.

بوسعادة: 6:00 صباحا.

رقان: 6:3 صباحا.

تلمسان: 6:23 صباحا.

أرفقنا لكم تكبيرات عيد الفطر المبارك، وكذلك وقت صلاة العيد الجزائر بكافة المدن.