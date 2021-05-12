تمويل شخصي 30 الف ريال بدون تحويل راتب وبفترة سداد تصل الي 60 شهر

تمويل شخصي 30 الف ريال بدون تحويل راتب، حيث يبحث العديد من المواطنين عن تمويل شخصي بمبلغ قيمته بسيطة لتكفية الإحتياجات المادية في ذلك الشهر، وخاصةً في ذلك الأزمة الصحية التي نتعرض لها، ولهذا نقدم لكم طريقة الحصول علي تمويل شخصي يصل الي ثلاثون ألف ريال سعودي بشروط سهلة وبسيطة تتناسب مع الكثير من الفئات لكونها غير معقدة، قد نذكرها لكم عبر المقال، كما نوضح لكم مزايا التمويل، تابعوا.

تمويل شخصي 30 الف ريال بدون تحويل راتب

تقدم العديد من الشركات التمويلية ذلك القرض بشرط اتفاق العميل مع الشروط التي حددتها الشركة المُقدمة للتمويل، ولهذا نستدرج معكم الشروط، وهي كالأتي:

يتم تقديم التمويل الشخصي بقيمة 30 الف ريال لكل مواطن سعودي تتفق معه الضوابط المطلوبة، ويُقدم أيضاً للمقيمين بالسعودية من الجنسيات الأخرى ولكن بقيود محددة. يشترط أن لا يقل عمر العميل عن ثمانية عشر عاماً للتقديم إذا كان مواطن سعودي، ولا يقل عمر العميل عن اثنين وعشرون عاما إذا كان المتقدم مواطن غير سعودي. من أهم الشروط المطلوبة أن يكون للشخص المتقدم سجل لدي الشركة.

مزايا التمويل الشخصي 30 الف ريال

تقدم الشركات التمويلية خدمة التمويل الشخصي بقيمة 30 الف ريال سعودي بعدة شروط قد ذكرناها لكم زوار موقعنا، كما لا يشترط أن يكون المتقدم إحدي المواطن السعوديين حاملي الجنسية، ولكن يمكن تقديمه الي الوافدين بالأراضي السعودية أيضاً، ولذلك التمويل مزايا عديدة يجب أن نذكرها لكم، وهي كالتالي:

التيسير والسهولة في إنهاء الإجراءات والتعامل عند التقديم للحصول علي التمويل من أي شركة.

وجود العديد من الطرق يمكن من خلالها التقديم للحصول علي التمويل، حيث يمكنك الحصول عليه مباشر أو من خلال الموقع الرسمي.

الشروط غير معقدة ومتاحة لفئات كثيرة.

لا يوجد شرط يتطلب ضمان من أجل الحصول علي التمويل.

فترة سداد طويلة ومرنة وبالطريقة التي يختارها العميل.

طريقة الحصول علي التمويل أونلاين من خلال الموقع الرسمي

أهم البنوك التي تقدم تمويل شخصي بقيمة 30 الف ريال بنك الرياض، ولذلك دعونا نتحدث عن طريقة التقديم للحصول علي التمويل من البنك بالخطوات الآتية: