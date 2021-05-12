شروط بنك التنمية الاجتماعية لإعطاء قرض ثاني (الزواج-الأسرة)

شروط بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تكون شروط الزأمية علي جميع عملاء التمويل داخل البنك، حيث تقوم أدارة البنك من وقت إلي اخر إلى تطوير كافة منتجاتها التمويلية لجعلها اكثر مرونة وسهولة وذلك لجذب عدد اكبر من العملاء للبنك، حيث يعتبر بنك التنمية الاجتماعية التسليف والادخار سابقا احد اكبر القلاع الاقتصادية في المملكة العربية السعودية حيث سبق وان تحدثنا عن بعض منتجات التمويل الخاصة بالبنك وشروطها في مقالات سابقة مثل شروط قروض المتقاعدين من بنك التنمية الاجتماعية، هذا فضلا عن أشكال التمويل الأكثر اقبلا من المواطنين في المملكة مثل قرض الزواج والأسرة وقرض المطلقات والأرامل وغيرها من أشكال وأنواع التمويل المختلفة التي تخدم شريحة كبيرة من أبناء المملكة وذلك لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين علي حد سواء.

شروط اخذ قرض ثاني من بنك التنمية الاجتماعية

ويقدم بنك التنمية الاجتماعية التمويل على شكل 5 قروض مختلفة هي قرض الأسرة، قرض الزواج، قرض ترميم، قرض الأهل، وقرض كنف، كل هذه القروض للحصول عليها يجب أن تتوافر بالمتقدم عدة شروط، هذا فضلا عن شروط قرض نفاذ الذي تم أتاحته من البنك في الفترة الأخيرة، لكن في حالة أن انتهى القرض وكان المقترض ملتزم في تسديد الأقساط الدورية، فلا يوجد عليه أي شروط عن التقديم على نفس القرض مرة أخرى، هذا الأمر ساري على جميع القروض إلا قرض الزواج وله شروط مختلة بعض الشئ والتي سوف نذكرها في السطور التالية.

شروط قرض الزواج المختلفة عن باقي القروض من بنك التنمية

تكون أتممت أقساط القرض الأول ولم يصدر منك أي متاعب في السداد. أن تكون زوجتك الأولى قد توفيت أما قبل أن تدخل بها، أو وقع بينكم الطلاق.

هؤلاء الشرطان هما شروط اخذ قرض زواج ثاني من بنك التنمية الاجتماعية حيث لا يدعم البنك القرض الزواج الثاني من أجل المتعة وزيادة عدة الزوجات.

أن يكون الزوج قد ماتت زوجته أو حدث بينهم طلاق.

التقديم على القرض بنفس الأوراق التي قام بتقديمها في المرة الأولى وهي: طلب من البريد السعودي ويحتوي الطلب على ختم وتوقيع موظف البريد.

صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية الخاصة بالزوج المقدم على القرض.

صورة طبق الأصل من سجل الأسرة الخاص بالمتقدم على أن يكون قد قام بإضافة الزوجة إلى السجل.

صورة طبق الأصل من عقد الزواج بين الزوج والزوجة رسمي من وزارة العدل السعودية.

تقديم نموذج طلب التقديم على قرض زواج، ويجب أن يحتوي على ختم وتوقيع رئيس العمل.

وتوقيعات الجهات المختصة والمسؤولة عن إصدار تصاريح الزواج داخل المملكة.

ومن شروط اخذ قرض ثاني من بنك التنمية الاجتماعية أيضًا هو ألا يكون مر على هذا الطلب أكثر من 60 يومًا.

تقديم كشف حساب أصلي ولا يقبل الصور حتى وإن كانت طبق الأصل من البنك.

أخر 3 رواتب قام الموظف بالحصول عليهم قبل تقديمه على القرض مباشرة.

إصدار التصريح الخاص بموقع بياناتي والذي يمكن للمتقدم الحصول عليه من خلال وزارة الداخلية السعودية.

في حالة إن كانت الزوجة متوفية يجب أن يقدم الزوج سجل الأسرة القديم الذي يحتوي على اسم الزوجة المتوفية وتقديم شهادة وفاة الزوجة الأولى.

يجب أن لا يكون سن رب الأسرة فوق 70 عامًا.

لا يتجاوز دخله الشهري الحد الأدنى للأجور وهو 12.500 ريال سعودي.

في حالة إن تم اقتسام الدخل الشهري على عدد أفراد الأسرة يجب أن يكون نصيب كل فرد، 3000 ريال سعودي شهريًا أو أقل.

في حالة إن كان رب الأسرة يمتلك أبناء يعملون في القطاع الحكومي، أو متزوجون، لا يدخلون في إطار هذا الحساب ولا ينطبق عليهم الدعم.

حق التقديم للرجال والنساء، للمرأة أيضًا الحق إن كانت من المطلقات وفي حالة أن تكون أرملة ولديها أطفال.

ويمكن للرجال المتزوجين الذين وصل سنهم اكثر من 55 عام، ولكن قيمة التمويل الذي سيحصل عليها ستكون أقل من المواطنين العاديين ولن يتجدد القرض مرة ثانية.

اذا تجاوز رب الأسرة إلى الحصول على القرض وقد تجاوز سن 60 عام فإن القيمة القصوى المسموح الحصول عليها هي 30 ألف ريال سعودي فقط لا غير، أما إذا كان فوق 65 عامًا تقل القيمة لتصل إلى 18 ألف ريال سعودي فقط.

شروط اخذ قرض ثاني من بنك التنمية الاجتماعية في حالة قرض الزواجشروط قرض الأسرة

الأوراق المطلوبة لهذا القرض هي: