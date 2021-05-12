تمويل شراء السيارات من الراجحي للسعوديين والمتقاعدين بكل سهوله

تمويل شراء السيارات من الراجحي من اهم التمويلات التي اعلن عنها المصرف عبر صفحته الخاصة والرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، والجدير بالذكر أيضا أن المصرف اعلن حديثا عن تأجيل الأقساط مصرف الراجحي مع تمويل شخصي جديد وبفترات سداد مرنه وعن شراء الأراضي من الراجحي بكل سهوله، والآن سوف نقوم بشرح تمويل شراء السيارات من الراجحي بالتفصيل لكلا من المتقاعدين والسعوديين والأوراق اللازمة وكيفيه التقديم الكترونيا من خلال تلك المقالة.

تمويل شراء السيارات للمتقاعدين

اعلن المصرف عن الشروط والأوراق المطلوبة تجاه التمويل، وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

الحد الأدنى للدخل الشهري 1900 ريال.

الحد الأقصى للسن 65 عام.

الحد الأقصى لسن المتقاعد حسب رتبته العسكرية عند تقاعده.

التمويل متاح للسعوديين فقط.

الأوراق المطلوبة لشراء سياره للمتقاعدين

كما اعلن الأوراق المطلوبة تجاه المتقاعدين وهي كالاتي:

عرض الأسعار موجه ألى المصرف والعميل.

تعبئه نموذج الطلب الخاص.

صوره من بطاقه الهوية السعودية وتكون ساريه.

صوره علي أي دليل يثبت وجود دخل مالي من الحكومة.

تمويل شراء سياره للسعوديين

كما اعلن المصرف عن الشروط اللازمة تجاه السعوديين وهي كالاتي:

الحد الأدنى للدخل يبدأ من 2000 ريال.

الحد الأقصى لسن المدني 65 عام.

الأوراق المطلوبة لشراء سياره

كما اعلن المصرف عن الأوراق المطلوبة وهي كالاتي:

عرض أسعار موجه إلي المصرف مع العميل.

تعبئه نموذج الطلب الخاص.

صوره للهويه السعودية وتكون ساريه.

العنوان داخل المملكة السعودية بالتفصيل.

شهاده معتمده ومصدق عليها من وزاره التجارة.

كشف حساب لأخر 6 شهور للعملاء الغير مربوطين بعمليات تحويل الراتب.

صوره عن شهاده الغرفة التجارية.

صوره عقد التأسيس المصدق عليه من وزاره التجارة.

كيفيه الحصول علي تمويل شراء السيارات

كما اعلن المصرف عن الطرق والوسائل التي يمكن الحصول علي التمويل من عبرها وهي الذهاب إلي أي فرع من فروع المصرف الموجودة داخل المملكة، واعلن أيضا عن طريقه التقديم الإلكتروني التي سوف قوم بشرحه لكم من خلال الأتي: