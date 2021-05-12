موعد صلاة عيد الفطر 2021 في السعودية الرياض ومكة والمدينة

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في المملكة العربية السعودية والتي يبحث عنها الكثيرون اليوم بعدما أعلنت مراكز الفلك المختلفة في تبوك وسدير وتمير بالسعودية أن يوم الخميس 13/5/2021 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، فبعد تعذر رؤية هلال رمضان في السماء مساء يوم الثلاثاء تم الإعلان أن الأربعاء المتمم لشهر رمضان الكريم وبذلك أتم شهر رمضان الكريم ثلاثون يوما ، وذلك في معظم الدول العربية سواء جمهورية مصر العربية أو المملكة العربية السعودية وغيرهم من الدول العربية، وعلى الرغم من جائحة كورونا في معظم الدول العربية والأجنبية حول العالم تم الإعلان أن صلاة العيد قائمة في معظم الدول العربية مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية وفي مصر تم التأكيد على أن الصلاة تكون في المساجد الكبرى فقط المصرح لها بإقامة صلاة عيد الفطر ومنع اصطحاب الأطفال في المساجد خوفا من التجمعات.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في السعودية

ساعات قليلة تفصلنا عن صلاة عيد الفطر 1442 في السعودية ومصر وكافة الدول العربية وقد عمت مظاهر الفرح في كافة البيوت الآن و من أول مظاهر العيد هو كحك العيد الذي لايخلوا منه أي منزل في عيد الفطر المبارك ، ومع أتساع المملكة العربية السعودية تختلف مواقيت صلاة العيد 1442 من مدينة إلى أخرى داخل المملكة لذا نعرض على حضراتكم اليوم من خلال هذا المقال موعد صلاة العيد في الرياض وفي مكة المكرمة وفي المدينة المنورة أيضا :

موعد صلاة العيد 1442 في الرياض الساعة 5.30 صباحا

موعد صلاة العيد 1442 في مكة المكرمة الساعة 6.30 صباحا

موعد صلاة العيد 1442 في المدينة المنورة الساعة 5.59 صباحا

جمعنا لحضراتكم مواقيت صلاة العيد 2021 في المملكة العربية السعودية بمدنها المختلفة اليوم وكل عام وحضراتكم بألف خير.