أخبار اليمن : رئيس الوزراء يهنئ رئيس المؤتمر الشعبي العام أبو رأس بعيد الفطر

رئيس الوزراء يهنئ رئيس المؤتمر الشعبي العام أبو رأس بعيد الفطر
بعث رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام المناضل الشيخ صادق أمين أبو رأس بحلول عيد الفطر السعيد.
وعبر رئيس الوزراء في البرقية عن أسمى آيات التهاني للشيخ أبو رأس، بهذه المناسبة الدينية الجليلة .. سائلاً المولى جل وعلا أن يهله على الجميع وأبناء الشعب اليمني الثابت الشامخ في وجه العدوان وتنظيماته السياسية والحزبية والمجتمعية المناهضة للعدوان والحصار الأمريكي السعودي بالخير واليُمن والبركة وبالمزيد من التلاحم الوطني والثبات.
وتمنى من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على اليمن وأبناءه وهم ينعمون بالأمن والاستقرار والسلام الشامل والاستقلال التام وقد تخلص من الوصاية والهيمنة الخارجية إلى غير رجعة.
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