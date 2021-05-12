القسام تدك مدن الاحتلال بـ130 صاروخاً والقبة الحديدية تفشل في التصدي لها

القسام تدك مدن الاحتلال بـ130 صاروخاً والقبة الحديدية تفشل في التصدي لهاأعلنت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الأربعاء، أنها قصفت عسقلان وسديروت ونتيفوت بـ130 صاروخاً، رداً على استهداف برج "الشروق" بغزة.

ونقلت وكالة "القدس العربي" عن الكتائب في بيان مقتضب، قولها: إن "القصف الصاروخي يأتي أيضاً كرد أولي على استهداف ثلة من قادتها".

وأفاد الاعلام العبري، مساء اليوم، بمصرع مستوطن وإصابة 3 مستوطنين في مغتصبة سديروت نتيجة قصف الصواريخ من غزة.

على الصعيد ذاته، ذكرت القناة 12 العبرية، أن مستوطنًا من بينهم أصيب بجراح حرجة جدًا جراء القصف الصاروخي على سديروت.

ويشار إلى أن القبة الحديدية التابعة للكيان المحتل فشلت في اعتراض الصواريخ القادمة من غزة.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد دمرت مساء اليوم، برج الشروق غرب مدينة غزة بشكل كامل وتسويته بالأرض.

وذكرت "فلسطين اليوم" أن جيش الاحتلال دمر البرج بأكثر من 5 صواريخ (اف 16) إضافة الى عدد من صواريخ الاستطلاع.

وأوضحت أن برج الشروق يحتوي على العديد من المؤسسات الإعلامية إضافة الى محال تجارية للمواطنين.

وفي وقت سابق اليوم، قصفت المقاومة الفلسطينية في غزة ديمونا وأسدود في الداخل الفلسطيني المحتل بالإضافة إلى مستعمرات غلاف غزة.

وأعلنت كتائب القسام، في بيان لها، عن توجيه ضربة صاروخية بـ15 صاروخاً تجاه مدينة ديمونا جنوبي فلسطين المحتلة، كما استهدفت كتائب القسام منصة الغاز الصهيونية قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية.

وأوضحت الكتائب أنها وجهت ضربة صاروخية بـ50 صاروخا مستهدفة أسدود.. مؤكدة أصابت مرفأ أسدود إصابة مباشرة.