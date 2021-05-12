نهائي كأس الإمارات.. الإعلان عن إجراءات حضور الجماهير

وقال بيان صادر عن الاتحاد إنه "في إطار حرصه على إخراج المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين فريقي شباب الأهلي والنصر يوم الأحد المقبل في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في أفضل صورة، قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم وبعد التنسيق مع طرفي النهائي أن يقوم كل ناد بتوزيع التذاكر المخصصة لجماهيره وفق الإجراءات المتبعة، حيث لن تكون هناك أي منافذ لبيع التذاكر، وسيقوم مكتب شؤون الجماهير بكل نادي بالتنسيق مع جماهيره حول آلية استلام التذاكر اعتبارا من يوم غد الخميس".

وبحسب الاتحاد، سيكون الحضور متاحا لمن يظهر حالة "حاصل على تطعيم كوفيد 19" وحرف "E" عبر تطبيق الحصن، ولحاصل على النجمة من التجارب السريرية، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية بي سي آر لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، مع أهمية الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغيرها للحفاظ على سلامة الجميع.