شكرى يبحث الأزمة الفلسطينية مع وزير خارجية ألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - تلقىَ وزير الخارجية سامح شكرى بعد ظهر اليوم اتصاليّن من وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس والممثل الاعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبى جوزيف بوريل، تناول خلالهما الوزير شكرى تدهور الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية نتيجة المواجهات فى القدس ومع قطاع غزة؛ كما طرح الإجراءات والاتصالات العاجلة الكفيلة بوقف المواجهة والاعتداء على المدنيين والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى فى الاراضى المحتلة.





وشدّد شكرى خلال الاتصاليّن على أن ما يجرى يؤكد على ضرورة استئناف جهود السلام بما يحمل أفقاً حقيقياً للتوصُل إلى انشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الصراع عبر الحل العادل والدائم الذى يحقق استقرار الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية ويُسهم فى استقرار المنطقة. هذا، ويكثف وزير الخارجية خلال الساعات القادمة الاتصالات بنظرائه فى الدول المعنية والمؤثرة فى منطقة الشرق الأوسط لإنهاء التأزُم الحالى والعمل للمضى نحو تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى الذى يعتبر صراعاً مركزياً يُعد من أهم عوامل عدم الاستقرار فى المنطقة.

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