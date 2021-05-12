نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة العيد في المغرب 2021 || أول أيام عيد الفطر الخميس ومنع الصلاة خارج المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقت صلاة العيد في المغرب العربي، تقرر إقامته بعد أن أعلنت المملكة المغربية ثبوت رؤية الهلال اليوم الأربعاء (29 رمضان في المغرب)، وعليه يكون يوم الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر فيها، كل عام وانتم بخير، لكن الوزارة الخاصة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، قد أعلنت أنه تقرر في ظل ظروف التدابير الاحترازية من عدوى وباء (كوفيد 19)، عدم إقامة صلاة عيد الفطر 1442 في المغرب سواء في المصليات أو المساجد.

وقت صلاة العيد في المغرب

أكدت الوزارة، في بلاغ، هذا القرار إلى التوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة، ونظرا لصعوبة توفير شروط التباعد، سيتم أداء الصلوات في المنزل، لهذا سنتعرف معكم علي كيفية صلاة العيد في المنزل بكل سهولة، وهي ببساطة عبارة عن ركعتين بسيطتين، وشرحهم كالآتي:

الركعة الأولي: يتم أداءها بعد تكبيرة الإحرام، وترديد سبع تكبيرات، ثم قراءة الفاتحة، ويفضل معها سورة الأعلي.

الركعة الثانية: يتم أداءها بعد تكبيرة القيام، وترديد خمس تكبيرات، ثم قراءة الفاتحة، ويفضل معها سورة الغاشية.

وتقوموا بترديد تكبيرات العيد، ونرفقها كالآتي: “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 المغرب

تم إعلان مواقيت الصلاة بكافة المناطق المغربية، ليتم أداءها في تمام الساعة الخامسة وثلاثة وأربعين دقيقة، ويكون ذلك بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وهو ما يزيد عن وقت شروق الشمس بحوالي 20 دقيقة تقريباً، وذلك هو وقت صلاة العيد المغرب والصحراء المغربية.