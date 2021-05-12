انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تقرر فرض الحجر الصحي المؤسسي على القادمين إلى المملكة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قررت المملكة العربية السعودية، تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع الوافدين إلى المملكة باستثناء فئات محددة، وذالك اعتبارًا من 20 مايو، في إطار جهودها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

وصرح مسؤول بوزارة الداخلية أنه قد تقرر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق رحلاتها، وذلك حسب مصدر لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) .

ويستثني هذا القرار بعض فئات الحجر الصحي المؤسسي، بما في ذلك المواطنون والمواطنات وعائلاتهم والعاملين المرافقين، والوفود الرسمية، وأصحاب التأشيرة الدبلوماسية، وأطقم الملاحة الجوية، والسفن البحرية حسب وزارة الصحة .

وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق الحجر المنزلي ضد الفئات المستبعدة باستثناء المحصنين، مع التشديد على ضرورة الحصول على وثيقة تأكد تأمين صحي ساري المفعول وذلك من اجل تغطية جميع مخاطر فيروس كورونا طبقا للإجراءات المعتمدة من طرف الجهات الرسمية في جميع أنحاء المملكة و لجميع القادمين إليها الذين لم يتم تحصينهم.

وأشار نفس المصدر إلى أن هذه الإجراءات ستنفذ اعتبارا من تاريخ 20 مايو المقبل، مؤكدا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التهاون في تنفيذ كل الشروط الصحية.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأسبوع الماضي ،عن فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بالكامل، اعتبارًا من 17 مايو الجاري، للقادمين والمغادرين، وسمحت للمواطنين الذين تم تطعيمهم بالسفر إلى الخارج، إلا أنها قررت اتخاذ هذه الإجراءات بسبب ظهور سلالات متحورة لفيروس كورونا التي هي أشد خطورة من سابقتها .