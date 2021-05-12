تعرف علي موعد صلاة عيد الفطر الاجازه المسموح بها في الإمارات العربية المتحدة

موعد عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات العربية المتحدة وهذا ما قام به علماء الفلك الفلك ودار الإفتاء من دراسات في تحديد موعد عيد الفطر المبارك وهذا ما يبحث عنه الجميع وخاصة العاملين في مختلف القطاعات للاتصال بالأحباب والأقارب لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك وشراء الهدايا ويعرفون أيضا ما هي مدة الإجازة المسموح بها في عيد الفطر المبارك التي تسمح به دولة الإمارات العربية المتحدة وهذا ما قد وافقت علية حكومة الإمارات العربية في هذه الأيام وهذا ما سوف نوضحه لك في الأتي

الإجازة في عيد الفطر في دولة الإمارات :

الإجازة المسموح بها في عيد الفطر في دولة الإمارات العربية المتحدة هذه التفاصيل سوف نوضحها لكم حيث أن تم الموافقة عليها من قبل حكومة الإمارات في الأيام الماضية ورسميا بداء الإجازة المسموح بها في عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات العربية المتحدة في يوم 29 رمضان الموافق يوم الثلاثاء بتاريخ 2021/5/11وهذه الإجازة سوف تستمر 5 أيام وسوف تنتهي هذه الإجازة في 3 شوال لسنة 1442 بتاريخ 2021/5/15 وهو اخر يوم من عيد الفطر المبارك علي ان يتوقف العمل بشكل رسمي خلال هذه الفترة المسموح بها في عيد الفطر المبارك للاحتفال ويستمر العمل بعد انتهاء الفترة المسموح بها

تاريخ عيد الفطر المبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 2021 وهذا ما تم القيام من دراسات وأبحاث في دولة الإمارات والدول العربية من دراسات والحسابات الفلكية دار الإفتاء وتبين أن عيد الفطر المبارك سوف يبداء رسميا بتاريخ 2021/5/13 أي من بداية هذا اليوم وينتهي بعد 3 أيام بتاريخ 2021/5/15 وهذا ما أعلت عنه الحكومة وعلماء الفلك لدولة الأمارات العربية المتحدة وهذه كانت أيام عيد الفطر المبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة

تاريخ عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 2021 :