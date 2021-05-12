المغرب يعلن الخميس أول أيام عيد الفطر

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، مساء الأربعاء، أن الخميس هو أول أيام عيد الفطر في المملكة.

وقال بيان الوزارة الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية: "تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر شوال لعام 1442 هجرية، بعد مغرب يوم الأربعاء 29 رمضان، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا".

وتابع البيان: "وعليه فإن فاتح (الأول من) شهر شوال، الذي هو يوم عيد الفطر، هو يوم الخميس 13 مايو 2021".